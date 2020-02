C'est sous le prisme d'un match dans le match entre Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo que le choc entre Milan et la Juventus a été abordé, ce jeudi soir. Cette première manche des demi-finales de la Coupe d'Italie a failli tourner en faveur des Rossoneri. Ce qui aurait été une vraie surprise. Ce grand classique a confirmé les difficultés du moment pour la Juventus, déjà battue à Vérone (2-1) le weekend dernier et en plein doute depuis quelques semaines. Il fallu attendre le second acte pour voir le premier but de ce match. Il a été l’œuvre de l'attaquant international croate Rebic, auteur d'une reprise parfaite à la réception d'un centre de Castillejo à l'heure de jeu (1-0, 61eme).

Ronaldo récompensé en fin de match

Avant et après cela, la Juve, qui présentait pourtant un onze clinquant, n'a pas proposé grand chose. En manque d'idées dans la construction du jeu, la Vieille Dame n'a cette fois-ci pas pu masquer ses lacunes par un éclair de Cristiano Ronaldo dans le jeu. Mais la ténacité de CR7 a finalement porté ses fruits. Après une première tentative sur un retourné acrobatique (88eme), la star portugaise n'a pas tremblé pour égaliser sur un penalty obtenu à la dernière minute (1-1, 90eme). Avant Ronaldo, Cuadrado (36eme) ou Matuidi (59eme) s'étaient également signalé pour l'équipe de Sarri, sans réussite. Tout se jouera lors de la seconde manche pour cette demi-finale de Coupe d'Italie.

