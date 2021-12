Buffon accuse Ronaldo

Après avoir passé dix-sept saisons au sein de la Juventus, Gianluigi Buffon a tenté l'expérience à l'étranger. En juillet 2018, le portier italien a pris la direction du Paris Saint-Germain pour en partir un an plus tard au terme d'une expérience particulièrement décevante. De retour à Turin, le champion du monde 2006 y a retrouvé un certain Cristiano Ronaldo... Et une équipe avec un mode de fonctionnement totalement chamboulé.

Dans un entretien accordé à TUDN, celui qui évolue désormais à Parme (Serie B) a confié son manque d'enthousiasme face à l'impact de l'arrivée de CR7 sur l'équipe turinoise : "À mon retour, j'ai travaillé avec Ronaldo durant deux saisons. Nous avons bien travaillé ensemble, mais je crois que la Juventus a perdu l'ADN qu'elle avait de jouer en équipe. Lorsque nous avons atteint la finale de Ligue des champions en 2017, c'est parce qu'on était en confiance et que nous formions un groupe uni."

"Nous avons perdu ça avec Ronaldo"

Pour Gianluigi Buffon, la Juventus a donc été forcée de jouer pour Cristiano Ronaldo et non avec lui, lorsque le Portugais a été recruté par la Vieille Dame. "Avant, il y avait une compétition pour gagner sa place au sein du groupe qui était très forte, a-t-il confié au média américain. Nous avons perdu ça avec Ronaldo."