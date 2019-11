Non, Mario Balotelli n’a pas changé. Arrivé à Brescia en début de saison, l’attaquant italien s’est encore fait remarquer. Dans le mauvais sens du terme. Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport a en effet révélé que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille avait été exclu de l’entraînement collectif. La cause ? Un manque d’implication après avoir été placé dans l’équipe des remplaçants lors de la préparation du déplacement à Rome (15h00), ce dimanche, selon Sky Italia. Ce qui n’aurait pas du tout plu à son entraîneur, Fabio Grosso. « Mario, va-t’en ! », lui aurait ainsi lancé le coach. Balotelli se serait exécuté sans un mot, quittant le centre d’entraînement plus tôt que prévu.

Balotelli régale d'une frappe incroyable !