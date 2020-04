Si Mario Balotelli évolue aujourd'hui sous les couleurs de Brescia, le caractériel attaquant italien a fréquenté de nombreuses écuries ambitieuses, à commencer par l'Inter Milan, le club qui l'a lancé dans le monde pro. En Lombardie, l'Italien a croisé un certain Zlatan Ibrahimovic. Les deux hommes partagent le même tempérament, le même goût pour le show et... le même agent - le fantasque Mino Raiola. Lorsqu'il parle de la star suédoise, "Super Mario" emploie des mots très forts.

Balotelli clame son admiration pour Ibrahimovic

« J’avais 16 ans quand j’ai rejoint la première équipe de l’Inter, a-t-il expliqué dans un live Instagram avec Fabio Cannavaro. Il y avait beaucoup de champions, et j’étais assis devant lui dans les vestiaires. Un jour, je m’arrête pour le regarder et il me dit : "penses-tu que tu joues ici ? Entraîne-toi aujourd’hui et ne joue plus". Et à chaque fois sur le terrain il me répétait : "tu es trop pauvre, laisse le football tranquille et étudie". Et puis finalement, il a dit à Mino Raiola : "il y en a un plus fort que moi, prenez-le", en parlant de moi. Il changeait le cours d’un match quand il le voulait. C’était impressionnant, je l’ai toujours regardé comme un dieu » .