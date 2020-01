Brescia et la Lazio s’affrontaient ce dimanche à l’occasion de la 18e journée de Serie A. Une rencontre qui a été interrompue pendant quelques secondes. Et pour cause ; Mario Balotelli, la star de l’équipe, s’est plaint des insultes racistes descendues des tribunes et qui le visaient. C’était juste après qu’il ait ouvert le score dans cette partie (18eme). L’ancien marseillais a signalé l’incident à l’arbitre et ce dernier a pris la peine de s’arrêter et vérifier par lui-même. Une fois le calme constaté, le match a pu reprendre et il n’y a heureusement pas eu d’autres épisodes de ce type durant le reste de la partie. Pour rappel, en novembre dernier, Balotelli avait déjà été victime d’un traitement discriminatoire de la part des supporters (contre Héllas Vérone). Il avait voulu quitter le terrain, avant de se raviser suite à l’intervention de ses coéquipiers et des joueurs de l’équipe adverse.