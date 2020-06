Brescia : Balotelli refoulé du centre d’entraînement

Cinq buts depuis son arrivée à Brescia

Alors que des rumeurs font état d’une potentielle fin de collaboration entre Mario Balotelli et Brescia, l’attaquant italien est toujours sous contrat avec l’actuel 20eme de Serie A. C’est donc tout naturellement que l’ancien joueur de Manchester City s’est présenté ce mardi matin au centre d’entraînement de son équipe. Cependant, l’Italien s'est vu interdire l'accès, selon les informations de la Gazzeta Dello Sport. La raison ? Mario Balotelli aurait envoyé le certificat médical attestant de son rétablissement lundi à 21 h 30. Soit en dehors des heures d’ouverture de la sécurité sociale italienne (INPS). Le joueur n’était donc pas couvert pour reprendre l’entraînement ce mardi.Auteur de 5 buts en 19 matchs depuis son arrivée l’été dernier, Mario Balotelli n’a pas eu le rendement que l'on attendait de lui au moment de sa signature. Le président de Brescia Massimo Cellino avait même parlé de « déception » au moment d’évoquer l’attaquant italien lors d’une interview accordée à la Gazetta Dello Sport le 27 mai dernier. « Je l’aimais et j’espérais que l’air italien et que son désir pour la Nazionale lui feraient du bien », a-t-il ajouté. Cet épisode risque de marquer la fin de l’aventure de Mario Balotelli dans le club de sa ville d’origine. Une fois de plus, SuperMario laisse derrière lui l’impression d’un énorme gâchis.