Brescia : Balotelli, l'écart de trop ?

L'histoire se répète. Pas franchement impliqué aux entraînements en ligne pendant le confinement avec Brescia, « Super Mario » aurait de séché l'entraînement mardi selon La Gazzetta Dello Sport. Une attitude qui continue d'alimenter les rumeurs de transferts vers le Brésil pour l'attaquant. Pourtant, deux versions s'opposent : Balotelli annonce avoir prévenu le club de son absence pour raison médicale, tandis que Brescia aurait envoyé un médecin à domicile n'ayant aucune nouvelle.



Auteur d'une sortie très controversée sur la couleur de peau de l'international italien, le président Massimo Cellino a critiqué le comportement de Balotelli : « C'est une déception [...] Je l'aimais et j'espérais que l'air italien et que son désir pour la Nazionale lui ferait du bien ». Une déclaration en guise de bilan teinté de regrets. L'attaquant était tout de même présent mercredi matin plus tôt que prévu, pour discuter longuement avec Stefano Cordone, directeur sportif du club.

Un contrat finalement rompu ?



Le contrat de l'international italien avec Brescia court jusqu'en 2022, mais pourrait selon la Gazzetta être rompu par le club lombard. Avec 5 buts en 19 matchs et des écarts de ce genre répétés, l'aventure de Balotelli est pour l'instant un échec, d'autant plus que l'équipe est dernière d'une Serie A interrompue.



Balotelli expulsé après une grossière faute :