Bonucci : "Nous avons eu du mal à interpréter la philosophie de Sarri"

Les Bianconeri ont marqué l’histoire suite à la victoire obtenue face à la Sampdoria dimanche (2-0), avec un nouveau titre en Serie A, le neuvième de suite. Comme sous Antonio Conte, Massimiliano Allegri, les joueurs de la Vieille Dame ont su gagner à l'échelle nationale sous la direction de Maurizio Sarri, même sans démontrer une énorme maîtrise des rencontres. "C'était le plus beau titre, parce que c'était le plus difficile", a déclaré Bonucci à Sky Sport Italia. "Nous avons commencé une nouvelle ère, une nouvelle philosophie, nous avons rencontré tant de difficultés, mais nous avons continué à tout donner, même quand il y avait tant de problèmes", a assuré le central italien.



La Juve, des difficultés et du travail, pour Bonucci

La saison s'est allongée en raison de la pandémie de coronavirus et Bonucci a souligné la force mentale des partenaires de Cristiano Ronaldo afin de trôner en tête du championnat. "C'était tellement compliqué en dehors du terrain aussi, le monde a changé en trois mois. Nous avons dû nous y remettre, mais nous l'avons fait. Nous l'avons voulu, nous avons souffert. Je n'ai pas de mots. Nous avons tout donné pour nous assurer que nous ferions cela pour nous, pour le club, pour les fans qui nous ont encouragés de chez eux ou du paradis. Lorsque vous portez ce maillot, vous ne pouvez pas vous retenir. Ce fut une année intense", a estimé Bonucci.





Arrivé en provenance de Naples et doté d'une réputation de technicien exigeant, Maurizio Sarri a remporté le premier trophée de sa carrière sur le sol italien, à 61 ans. Le mariage avec la Juve a été semé d'embûches sur cette saison, tant la Vieille Dame a semblé, parfois, sans idées, bien aidée par les talents de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala afin de faire la différence. Leonardo Bonucci n'a eu aucun mal à reconnaître les difficultés.



"Nous avons parfois eu du mal à interpréter la philosophie de l’entraîneur, mais nous sommes restés une équipe, nous avons travaillé comme de grands hommes plus que de grands joueurs. Nous allons maintenant essayer de nous reposer pendant les 10 prochains jours, puis nous préparer pour le prochain défi", a commenté le natif de Viterbe. Le 7 août prochain, la Juve affrontera Lyon en huitième de finale retour de la Ligue des champions afin de tenter de se qualifier pour la suite de la compétition, après sa défaite concédée à l'aller (1-0).