Bleus : Rabiot n'a pas douté malgré sa saison "mitigée" à la Juve

"Malgré ma saison mitigée je me suis toujours bien senti", a affirmé le joueur de 27 ans depuis Split, au lendemain du match de l'équipe de France contre la Croatie (1-1) en Ligue des nations. Son but avec les Bleus lui a-t-il redonné confiance ?

"Je n'ai pas de problème de confiance, j'ai toujours confiance en moi mais ça m'a fait plaisir parce que je n'avais pas marqué cette saison", a répondu en conférence de presse l'ancien Parisien, critiqué pour son manque de rendement en Italie.

Même si "la saison en club a été compliquée" individuellement et collectivement, "j'ai aussi beaucoup joué, j'ai la confiance de mon coach, il y a eu pas mal de périodes où j'étais bien", a nuancé le milieu de terrain. Invité à s'exprimer sur son avenir à la Juve, où il est sous contrat jusqu'en juin 2023, Rabiot a semblé écarter toute envie de départ dans l'immédiat.

"Personnellement je n'en ai pas discuté avec le club, j'essaye de ne pas gérer ces choses-là actuellement, j'essaye de me concentrer sur l'équipe de France et je laisse faire mon agent. Pour l'instant je suis sous contrat avec la Juve et il n'y a rien qui signale que je vais partir", a-t-il répondu.

Le risque de changer de club six mois avant le Mondial-2022 au Qatar, "ne rentrerait pas" dans sa réflexion, a-t-il précisé. L'émergence d'Aurélien Tchouaméni en sélection n'inquiète pas le Turinois, qui vit "toujours très sereinement" la concurrence. "J'ai toujours été en Bleu depuis que je suis revenu en septembre 2020, il y a une certaine régularité à ce niveau-là", a-t-il dit. Sans se définir comme un "cadre", il a précisé qu'avec le rajeunissement de l'effectif et "le nombre de sélections qui augmente pour moi, je deviens un joueur de plus en plus important". Le sélectionneur "veut me donner des responsabilités, je commence à avoir une place importante dans le groupe".