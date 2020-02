Blaise Matuidi restera à la Juventus une saison de plus

Courtisé par l'OL et Juninho, qu'il s'apprête à défier ce mercredi en 8es de finale aller de Ligue des champions avec la Juve, Blaise Matuidi a levé le voile sur son avenir. L'ancien parisien, en fin de bail dans quelques mois avec la Juventus Turin, a décidé de rester une saison de plus dans le Piémont.

Matuidi un an de plus à la Juve

"Je vais rester ici, mon contrat comportait une année supplémentaire en option et le club a décidé de la lever. Je suis très heureux de poursuivre encore une saison de plus ici. Je n’ai jamais eu de doute car j’ai senti la confiance de toutes les parties. C’est sûr que je commence à avoir de l’âge et dans ce choix, je pense aussi à ma famille qui se plaît à Turin", a confié l'international français dans un entretien accordé à Sport24. Matuidi a également évoqué le duel face à Lyon et se méfie d'un certain Houssem Aouar : "Aouar est intéressant dans sa faculté à jouer pour les autres et à se montrer décisif en marquant des buts. C’est un joueur prometteur et très talentueux;" s'est méfié le milieu de terrain turinois.