Fabio Cannavaro va connaitre sa première expérience comme entraineur en Italie. L’ancien défenseur vient de s’engager avec l’équipe de Serie B, Benevento. Sa mission est d’assurer l’accession à l’étage supérieur.

Cannavaro revoit ses ambitions à la hausse

Jusque-là, le Ballon d’Or France Football 2006 avait uniquement entrainé en Asie. Il s’était occupé des clubs et de la sélection chinoise ainsi que de la formation saoudienne d’Al-Nassr. En rentrant dans son pays, il espère pouvoir à terme bénéficier d’un projet ambitieux et marcher pourquoi pas sur les traces de Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo et les autres anciens coéquipiers de la Nazionale qui se sont déjà assis sur le banc d’un cador du Calcio.



Pour rappel, un autre ancien champion du monde azzurro s’était récemment occupé de Benevento. Il s’agit de Filippo Inzaghi. « Super Pippo » avait même réussi à faire monter cette formation en Serie A.