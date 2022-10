Un mois après avoir été nommé entraîneur de Benevento (Serie B), Fabio Cannavaro n'en peut plus. Le champion du monde italien 2006, Ballon d'Or la même année, a demandé à quitter ses fonctions à l'issue de la 10e journée et une défaite concédée samedi à Côme (1-2).



"J'ai démissionné, vu les résultats obtenus jusqu'à présent. Le président l'a rejetée et je considère cela comme un geste de grande confiance pour avancer", a expliqué aux médias le technicien de 49 ans, ancien coach du club chinois de Guangzhou FC (2017-2021).



Le président de Benevento, quinzième du classement du championnat de D2 italienne, a toutefois demandé à Cannavaro de remobiliser franchement ses troupes en organisant notamment une réunion avec les joueurs.