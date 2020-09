Bayern Munich : Perisic quitte le club et retourne à l'Inter Milan

Danke für alles, Ivan! 👏

Le comportement de Perisic salué

Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du Bayern a salué l'attitude du joueur croate : "Ivan s'est comporté de manière très professionnelle avec nous cette année-là, il était un membre important de notre équipe et a contribué à remporter le championnat d'Allemagne, la Coupe DFB et la Ligue des Champions. Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir", a commenté le dirigeant.



L'aventure d'Ivan Perisic au Bayern Munich a été courte. Après une saison passée en Allemagne, l'international croate quitte le club et va donc retourner en Italie, sous le maillot de l'Inter Milan. Le club transalpin l'avait prêté au Bayern. Du côté de l'Inter, Perisic est sous contrat jusqu'en 2022.L'ancien élément de Sochaux a pu garnir son palmarès avec le Bayer et un triplé Coupe - Championnat - Ligue des Champions. Dans la fameuse compétition, il s'est notamment distingué lors du quart de finale face au FC Barcelone, inscrivant un but suite à une frappe puissante lors de l'humiliation infligée au club catalan (8-2).Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern, a eu une pensée pour son désormais ancien joueur :. Nous avons vraiment aimé travailler avec lui. Surtout lors du dernier tour de la Ligue des champions à Lisbonne, où vous avez pu voir sa qualité ", a-t-il indiqué sur le site officiel du club allemand.