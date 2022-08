🇮🇹 Nouveau joueur de Lecce, Samuel Umtiti a été accueilli en Italie par un véritable bain de foule

Samuel Umtiti vit un été assez chargé en émotion. Les petites larmes qu'il a versées à son arrivée en prêt à Lecce (Serie A) en témoignent. Poussé vers la sortie par le FC Barcelone depuis la saison dernière, le défenseur central français doit faire face depuis quelques années à des blessures.Des soucis de santé qui lui ont fait perdre de sa superbe, comme au temps pas si lointain où il remportait la Coupe du monde en 2018, et par conséquence un statut de titulaire au sein de l'effectif catalan.Arrivé chez les Blaugranas en juillet 2016 et sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Samuel Umtiti est tout simplement heureux de retrouver le plaisir de jouer avec les Italiens de Lecce. Le joueur de 28 ans apprécie aussi le message envoyé par Ansu Fati."Bonne chance Sam ! Merci de prendre soin de moi comme ton petit frère, pour tous les conseils et les rires ensemble, a écrit le jeune ailier du FC Barcelone, via les réseaux sociaux. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape, tu vas me manquer !!"