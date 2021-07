Selon les médias ibériques, Miralem Pjanic n'est pas dans les plans de Ronald Koeman pour la saison à venir à Barcelone, et le club tient à le faire partir le plus rapidement possible. Le joueur de 31 ans n'a pratiquement pas joué dans la seconde moitié de la dernière campagne, et la Serie A semble considérée comme une bonne destination pour le Bosnien après sa période réussie à la Juventus.

Le salaire, un gros problème

Les Bianconeri ont fermé la porte à un retour, mais un autre des anciens clubs de Pjanic, l'AS Rome, le surveillait de près sous la direction du nouvel entraîneur Jose Mourinho. Cependant, Mourinho se serait opposé à ce transfert, l'argent étant le principal problème pour le coach portugais. Pjanic gagne 15 millions d'euros bruts par saison, ce que peu de clubs sont prêts à payer, surtout pour un joueur qui a à peine figuré dans le onze titulaire la saison dernière. Son salaire élevé a été une pierre d'achoppement majeure. Barcelone comprend que personne ne sera disposé à payer ses 45 millions d'euros de frais de transfert sur le marché actuel, les dirigeants catalans sont donc prêts à le prêter alors qu'ils cherchent à récupérer de l'argent sur son salaire.