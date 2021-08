A moins de 48 heures de la fin du marché des transferts, Miralem Pjanic pourrait revenir à Turin, selon La Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien avance que le coach de la Juventus, Massiliano Allegri, serait plus que ravi de récupérer son ancien joueur, qui serait la cerise sur le gâteau de son processus de reconstruction, une fois que le transfert de Moise Kean, un autre ancien joueur de la Juve, sera officialisé.

Le Barça heureux de son départ

Le média transalpin rapporte également que Barcelone serait prêt à faciliter son départ et paierait même 50% de son salaire. Naples, la Fiorentina (qui a déjà recruté Torreira) et la Roma ont également manifesté leur intérêt pour Pjanic, mais il semble que la Vieille Dame soit prête à faire un dernier effort.