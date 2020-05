Mario Balotelli s'est livré. Sondé sur son confinement par sa communauté lors d'un Live Instagram, le buteur italien a livré quelques anecdotes à ses abonnés. "Je devenais fou les semaines précédentes car j'étais seul. Ma fille vit à Naples, mon fils se trouve à Zürich, ma mère doit se protéger et mes frères sont en quarantaine avec leur famille. J'étais seul.", Pas très bon cuisinier, Balotelli a dû faire avec les moyens du bord : "Les premiers jours, j'ai mangé des boîtes et en carton et j'ai essayé de manger des cailloux. Je ne sais vraiment pas cuisiner, mais heureusement, j'ai pu me faire livrer de la nourriture après quelques jours".

Balotelli loin d'être au point

D'après Giorgio Chiellini, Balotelli n'est pas un grand professionnel et l'attaquant de Brescia l'admet lui-même, il n'a pas énormément travaillé pendant son isolement. "Honnêtement, si tu me fais une passe maintenant, je ne pourrais pas contrôler le ballon. Cela fait deux mois que je n'en ai pas touché un". Du Super Mario dans le texte. Pour rappel, le championnat italien pourrait reprendre le 13 juin prochain, alors que les entraînements, eux, sont autorisés à partir de lundi.