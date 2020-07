Atalanta : le superbe but de Papu Gomez en vidéo !

L'Atalanta n'a pas brillé ce mardi soir sur la pelouse de Parme, mais elle est parvenue à ses fins en s'imposant sur le fil (2-1). Un succès qui porte la signature de Papu Gomez. Après l'égalisation de la Dea à vingt minutes de la fin, le meneur de jeu argentin a libéré son équipe sur un très bel exploit individuel, d'un rush amorcé à plus de trente mètres des buts et conclu d'une frappe limpide du gauche dans le soupirail - le tout à quelques minutes du coup de sifflet final. Un but à découvrir en vidéo.



[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇮🇹 #SerieA



💫Petit pont ➕ frappe chirurgicale ☄️💥



👊💥 Papu Gomez fait très mal à la défense de Parme et donne l'avantage à l'Atalanta !https://t.co/gJoHdFO6l2

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 28, 2020