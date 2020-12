Interrogé sur un éventuel intérêt de la Juve pour la star de l'Atalanta Bergame Papu Gomez en marge du choc entre la Vieille Dame et la Dea mercredi soir, le directeur sportif du club turinois, Fabio Paratici, répond que la formation piémontaise n'est pas intéressée par les services de l'Argentin. "Papu Gomez ? Non, absolument pas. Gomez est un excellent joueur mais nous sommes satisfaits des joueurs que nous avons'', a asséné le dirigeant pour Sky Italia.

Le PSG seul sur le dossier

Gomez avait été aperçu par les caméras de Serie A en train de chantonner l'hymne de la Juve juste avant le choc entre les deux équipes qui s'est soldé par un match nul (1-1) mercredi soir. Une petite provocation pour le joueur argentin, actuellement en guerre ouverte avec son entraîneur Gian Piero Gasperini. L'international albiceleste a promis aux supporters de la Dea de "dire toute la vérité" sur cette bisbille après son départ et aurait exigé de ses dirigeants d'être libéré de son contrat pour services rendus. Ce qui ferait donc de lui un joueur gratuit déjà très convoité dès cet hiver. Le PSG en est certainement conscient.