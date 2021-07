Suivi par le FC Barcelone, le défenseur latéral gauche de l'Atalanta Bergame Robin Gosens, qui a brillé avec l'Allemagne lors de l'Euro 2020, a évoqué les rumeurs l'envoyant en Catalogne. Pas spécialement contre une arrivée au Camp Nou, il a tout de même calmé les ardeurs des dirigeants du Barça, arguant qu'il s'était uniquement soucié de la campagne continentale de l'Allemagne ces dernières semaines, sans se préoccuper de son avenir en club.



"Le Barça ? On verra"



"Nous allons jeter un œil maintenant. Pendant l'Euro, j'ai dit à mon père [et à mon agent] qu'il devrait simplement me laisser tranquille concernant ce sujet", a glissé le joueur au micro du média allemand Sport1. "Maintenant, je suis de retour à la maison, je vais lui parler et voir si quelque chose est au programme. Je ne mens pas quand je dis que je ne sais rien pour le moment. Je me concentrais entièrement sur l'Euro. Quand quelque chose se passera, on regardera." Lorsqu'on lui a demandé s'il serait spécial de jouer aux côtés de Lionel Messi si l'attaquant de Barcelone signait un nouveau bail en Catalogne, Gosens a déclaré: "Effectivement. Vous pouvez certainement le dire de cette façon."