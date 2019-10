AS Rome: Zappacosta absent cinq mois

Prêté cette saison par Chelsea à l'AS Rome, Davide Zappacosta n'est pas prêt de rejouer sous ses nouvelles couleurs. Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit, le défenseur a été opéré cette semaine et devrait être absent cinq mois.

Confiant et objectif quant à sa capacité à revenir vite et fort, l'Italien a posté un message ce vendredi sur les réseaux sociaux, dans lequel il indique: "Cette fois le coup a été rude et inattendu. Je remercie le Professeur Mariani pour l'intervention, et tous ceux qui sont et seront à mes côtés. Ils sont ma force."

A noter que jusqu'à présent, Zappacosta n'a disputé qu'un seul match sous les couleurs romaines.