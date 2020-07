AS Rome : Zaniolo, un rétablissement express

Zaniolo, comme si de rien n'était...

[⚽ VIDÉO BUT] 🇮🇹

😍 Mais quel raid solitaire de Zaniolo !

🚀Le joueur de la Roma a littéralement passé en revue toute la défense de la SPAL avant de conclure sur un missile en lucarne !https://t.co/9OjjPvSSZ8

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 22, 2020

« Je vous le jure, je reviendrai plus fort », telle était la promesse de Nicolo Zaniolo. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 12 janvier dernier, la pépite italienne pensait alors faire une croix sur la fin de saison avec l'AS Rome et l'Euro 2020 avec l'Italie. Finalement, le hasard de la vie a fait que malgré sa grosse blessure, le numéro 22 n'a manqué que dix rencontres de Serie A avec son club. En effet, 172 jours après s'être effondré sur le gazon du Stade Olympique lors de la rencontre opposant la Louve à la Juventus Turin, le natif de Massa était prêt à refouler progressivement les pelouses d'Italie.Rapidement opéré à la Villa Stuart, une clinique romaine, par le Docteur Mariani, Zaniolo rêvait déjà d'un retour rapide sur les terrains. « Le temps de récupération selon mon protocole est de quatre mois et non de cinq, après ça sera au club de gérer le reste », confiait à l'époque celui qui l'a opéré. Visiblement lancé dans une course contre-la-montre, comme Memphis Depay, l'Italien a pleinement profité de l'arrêt de la saison à cause de la pandémie de coronavirus dans le monde pour se refaire une beauté.Ainsi, le milieu offensif était déjà prêt à rejouer le 5 juillet dernier, lors du déplacement de l'AS Rome au San Paolo pour y défier Naples (2-1). Ce jour-là, Zaniolo joua 24 minutes pour son grand retour à la compétition. Une première victoire pour lui. Depuis, le jeune Italien a enchaîné les apparitions avec les Giallorossi, tout en étant préservé par Paulo Fonseca, son entraîneur.Mieux, en six apparitions, il a déjà marqué deux fois dont un but magnifique au terme d'un rush solitaire lors du récital romain contre la SPAL (1-6). Parti de sa propre moitié de terrain, le numéro 22 a alors accéléré, avant d'éliminer deux défenseurs dans la surface et de placer une frappe sous la barre transversale. Oui, Zaniolo est déjà de retour et ne semble pas avoir perdu de son talent. Alors que la Serie A se termine dans deux journées, l'intéressé a fait passer un message : il faudra compter sur lui la saison prochaine. Reste à savoir si ça sera avec l'AS Rome ou ailleurs...