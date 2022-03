AS Rome : Veretout critiqué après l'anniversaire de sa femme, atteinte du Covid-19

Son comportement ne passe pas, en Italie. Le week-end dernier, Jordan Veretout - qui bénéficie d'un temps de jeu réduit à la Roma et n'est plus titulaire - a participé à l’anniversaire de sa femme, Sabrina (29 ans), organisé à Monte-Carlo. La fête a été maintenue alors que la jeune femme, enceinte d’un petit garçon, avait contracté le Covid-19 la veille. Dans un message posté sur son compte Instagram, la femme du Romain a assumé son choix :, a-t-elle écrit. Depuis que la nouvelle s'est répandue, les tifosi de la Roma n'ont pas manqué l'occasion d'envoyer des messages hostiles au joueur et à sa femme.Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'AS Rome, Jordan Veretout pourrait voir son avenir s'assombrir un peu plus. Lundi, l'actuel 6ème de Serie A a annoncé qu'un joueur de l'effectif était positif au Covid-19, sans préciser son identité.La Roma reste sur un succès large face à la Lazio (3-0) et défiera la Sampdoria, dimanche pour le compte de la 31ème journée de Serie A. En 39 matchs toutes compétitions confondues, Veretout a inscrit 4 buts et délivré 9 passes décisives cette saison. José Mourinho, qui est généralement très à cheval sur le comportement de ses joueurs, ne s'est pas encore exprimé sur l'affaire mais ne devrait certainement pas tarder à le faire...