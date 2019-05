AS Rome: Totti rend hommage à De Rossi

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Francesco Totti, ex-joueur mythique de l'AS Rome, a tenu à rendre hommage à son ancien coéquipier, Daniele De Rossi, qui quittera les Giallorossi en fin de saison.

"Aujourd’hui est un jour triste. Aujourd’hui, un autre chapitre important se termine dans l’histoire de l’AS Roma, mais surtout de Rome, de notre Rome. Au cours de ces dernières années, nous avons vécu tellement de choses ensemble, nous avons grandi ensemble, devenant d’abord des hommes, puis des footballeurs, pour enfin devenir des parents. Mais nous savions que ce moment allait arriver tôt ou tard. Je veux juste te dire que tu as été et que tu resteras pour toujours mon frère de terrain. Je te souhaite le meilleur dans tout ce que tu feras. Je suis sûr que tu le feras bien comme tout ce que tu as accompli jusqu’à présent. Je t'aime Dani.", a écrit Totti sur Instagram, ému par le départ du capitaine romain, qui aura joué 18 ans avec la Louve.