AS Rome : Pour Mourinho, ce sera la finale la "plus importante"

"On arrivera en ayant joué 15 matchs", rappelle Mourinho

Double vainqueur de la Ligue des Champions, avec Porto et l'Inter Milan, et de la Ligue Europa, avec Porto et Manchester United, le technicien de l'AS Rome pourrait garnir son palmarès avec la Ligue Europa Conférence. Mercredi prochain, du côté de Tirana (21 heures), le club italien sera opposé au Feyenoord Rotterdam avec l'occasion de mettre fin à une disette longue de 15 ans, et un sacre en Coupe des villes de foires.Bien que vainqueur de 28 titres dans sa conséquente carrière, le natif de Setubal a placé en haute estime cette prochaine finale qui l'attend.. Mais d'abord, il y a le match contre le Torino (vendredi en Serie A)", a-t-il commenté auprès de Sky Sport Italia. Positionnée à la 6ème place du classement avant la 38ème journée et donc virtuellement qualifiée pour la prochaine Ligue Europa, la formation de la louve possède 1 point d'avance sur la Fiorentina et l’Atalanta Bergame.(dans la compétition, ndlr),. C’est pour ça qu’on veut gagner. Nous avons commencé en août, nous avons beaucoup voyagé, joué des matchs difficiles, surtout loin de chez nous. Jouer en Europe puis en championnat, presque toujours contre des équipes qui avaient une semaine pour se préparer, ça se paie en points (perdus). En regardant le classement, je passe immédiatement en revue les matchs de jeudi et les erreurs des arbitres", a jugé Mourinho.