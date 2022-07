Paulo Dybala, l’ancien attaquant de la Juventus, s’est engagé cette semaine en faveur de l’AS Roma. Il y a paraphé un contrat de trois ans et son arrivée suscite beaucoup d’enthousiasme chez les tifosi et aussi les anciens joueurs du club. Un certain Giuseppe Giannini a par exemple comparé son transfert à celui de Gabriel Batistuta au niveau du retentissement.

« Dybala peut tout changer à la Roma »

"C’est comme Batistuta quand il est arrivé en 2000 avant de nous mener au Scudetto l'année suivante, a confié l’ancien international italien. J'avoue que j'y ai pensé aussi, car des joueurs comme lui changent tout à tous les niveaux, sur le terrain et en dehors. Ils donnent de la force à l'équipe, améliorent leurs coéquipiers, chargent l'environnement et ils effraient les adversaires".



Pour Giannini, la collaboration entre Dybala et Mourinho ne peut que bien se passer. "Il est évident que le fait d'avoir gardé (José) Mourinho, avec lui le noyau de base de l'équipe, puis d'avoir pris quelqu'un comme Dybala est quelque chose de grand. Un tel joueur fait vraiment bouger beaucoup de choses."



Il ne reste à Dybala qu’à se montrer à la hauteur de son illustre compatriote. Gabigol avait marqué 20 buts en 24 apparitions lors de sa première saison avec la Louve, celle ponctuée par la conquête du Scudetto. Le tout dernier de l’histoire du club.

Précédent De Ligt explique le choix du Bayern Lire Suivant