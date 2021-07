AS Rome : Pastore, un futur possible à Monaco ?

"Monaco pourrait convenir à sa situation"



Seguimos con todo 💪⚽️ pic.twitter.com/xCT2cKsCpq

— Javier Pastore (@Javi_Pastore) July 13, 2021

"Monaco est une possibilité. C'est un club que le joueur aime et qui pourrait convenir à sa situation", a expliqué l'agent de l'international argentin.

Pastore n'a disputé que 37 matchs avec les Giallorossi en trois saisons, marquant quatre buts. Il était présent, par ailleurs, au mariage entre Marco Verratti et sa compagne, Jessica Aïdi jeudi, comme d'anciens éléments du club francilien, Salvatore Sirigu, Ezequiel Lavezzi et Zlatan Ibrahimovic. Un retour en Ligue 1, après son passage au PSG entre 2011 et 2018 pourrait donc se faire. Reste à connaître l'avis de Niko Kovac sur la question...



Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'AS Rome, Javier Pastore ne devrait visiblement pas rester du côté du club italien. Le 23 juin dernier, la Gazzetta dello Sport expliquait qu'une négociation pour une rupture à l'amiable était de l'ordre du possible entre la Roma et l'ancien élément du PSG., au même titre que Steven Nzonzi, qui est sous contrat jusqu'en 2022 avec l'AS Rome.L'AS Rome a d'ailleurs débuté sa préparation par un large succès face à Montecatini, formation de Serie D (10-0). Très souvent blessé depuis son arrivée à Rome en juillet 2018, Javier Pastore a vu son cas être évoqué par son agent, Marcelo Simonian. Celui-ci s'est confié à LaRoma24.it.