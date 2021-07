https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1411015673644470272?s=20



Désormais à la tête de la Louve, le tacticien lusitanien a exprimé sa grande tristesse suite à la blessure de Leonardo Spinazzola lors du match opposant la Belgique à l'Italie. Le latéral gauche, blessé au tendon d’Achille, devrait manquer près de six mois de compétition. Interrogé par Talk Sport et malgré l'immense déception de ne pas compter Spinazzola sur son banc, Mourinho compte sur son remplaçant : "L'Italie l'a perdu et c'est une perte terrible pour Roberto Mancini, mais imaginez-vous à quel point c'est mauvais pour moi de ne pas l'avoir pendant environ six mois. Emerson va maintenant le remplacer, c'est un bon joueur et expérimenté mais Spinazzola est vraiment incroyable". Lui qui avait reçu un accueil digne d'une rock star doit déjà faire face à des casse-têtes liés aux blessures. La faute à un calendrier trop chargé comme l'avait indiqué Arsène Wenger, qui travaille pour remédier à cette problématique.