L’AS Rome a essuyé dimanche soir un revers des plus rageants en championnat. Face à la Juventus, la Louve menait par deux buts d’écart (3-1) à 20 minutes du terme avant de s’écrouler totalement et laisser le match lui échapper. Les Giallorossi se sont inclinés 3-4 et ce renversement de scénario a fait sortir de ses gonds l’entraineur, José Mourinho.



Lors de sa réaction d’après-match, The Special One n’a pas épargné ses troupes. Il leur a reproché principalement leur manque de caractère. “Il y a un manque de personnalité dans cette équipe, de gestion des émotions. Mes joueurs doivent se rapprocher de ma mentalité. Ce n’est pas à moi d’aller vers la leur, ça non”, a-t-il confié à chaud au micro de DAZN.

Mourinho évoque un « black-out psychologique »



Appelé à expliquer l’effondrement des siens en fin de partie, Mourinho s’est dit être dépassé. Mais, ce qu’il sait c’est que ce n’était pas de sa faute. “On a eu 70 minutes de contrôle absolu. Avec la volonté de faire le jeu. On a vraiment bien joué. Puis un black-out psychologique. 3-2, ce n’est pas un problème pour moi. Pour mes joueurs si », a-t-il relevé.

"Les dirigeants doivent aussi m’aider en recrutant des joueur."





Pour finir, l’ancien manager de Tottenham a tenu aussi à adresser un message à sa direction. Il veut des renforts au sein de sa formation et si possible dès ce mercato d’hiver. « J’ai trois ans de temps et je veux profiter de chaque jour qui passe pour travailler. Les dirigeants doivent aussi m’aider en recrutant des joueurs », a-t-il conclu.

Un choc Roma-Juve d'une rare folie :