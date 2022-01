AS Rome : Mourinho critique l'arbitre et son équipe

J'ai vu Tammy bouger son bras, mais ce n'était pas un geste volontaire pour arrêter le ballon. Si vous donnez cela comme un penalty, donnez également un penalty pour les fautes sur Zaniolo et Ibanez. Donnez les trois ou n'en donnez aucune", a commenté Mourinho, qui a continué : "Je n'ai pas aimé l'arbitre ou mon équipe aujourd'hui. Nous voulons l'uniformité dans les décisions, c'est pourquoi je pense que le niveau de qualité est bas et nous n'avons pas de chance avec les arbitres aussi. L'arbitre n'avait pas de caractère aujourd'hui."

Un choc face à la Juve pour tenter de rebondir

e ne nierai pas que notre performance n'était pas bonne. Il s'agit d'une équipe de niveau moyen, nous sommes donc au milieu du classement, position à laquelle nous appartenons", a-t-il jugé, en remettant une couche sur l'arbitrage, qui n'a pas tourné en la faveur de son équipe : "

J'ai tout de suite parfaitement compris. Je suis à Rome depuis six, sept mois, je m'y habitue, mais ce n'est pas quelque chose à quoi il faut s'habituer."

Il avait la mine des mauvais jours. Ce jeudi, José Mourinho a quitté San Siro sur une défaite face à l'AC Milan avec l'AS Rome (3-1) et l'entraîneur lusitanien avait vraisemblablement des raisons de parler après ce match. Au micro de DAZN, il a distribué les mauvais points envers M. Chiffi, l'arbitre du match, l'utilisation du VAR et son équipe. Réduite à 10 à la 74ème minute après l'expulsion de Rick Karsdorp, la Roma a également dû concéder un but très tôt suite au mouvement du bras de Tammy Abraham, dès la 6ème minute, sur un tir de Theo Hernandez. "Avouant ne pas comprendre les comportements de l'arbitre et du VAR, l'ancien entraîneur du Real Madrid n'a pas caché que la place actuelle de l'AS Rome - 7ème - était relativement juste compte tenu de son niveau.Prochaine étape pour une AS Rome à l'arrêt depuis deux rencontres - nul contre la Sampdoria et défaite face au Milan -