AS Rome : Mkhitaryan veut rester

La priorité pour l'AS Roma ? À défaut de ne pas pouvoir conserver Smalling, qui ne prolongera certainement pas son prêt comme annoncé ce matin, la Louve cherche à conserver son milieu Henrikh Mkhitaryan (31 ans). L'ancien du Borussia Dortmund est prêté cette saison par Arsenal, et est en grande forme.

Et ça tombe bien, ce dernier vient de clamer tout l'amour qu'il porte pour le club via une interview. Au micro de l'émission Futbol avec Grant Wahl, Mkhitaryan explique vouloir rester à Rome la saison prochaine, et va même plus loin : « Je veux rester et pas seulement la saison prochaine, je voudrais rester pendant plusieurs saisons ici. Mais j'ai un contrat avec Arsenal, ce n'est pas à moi de décider, les clubs doivent trouver un accord. »

L'appel de Fonseca

L'Arménien ne manque pas d'être élogieux sur le principal facteur de son bien-être à Rome, soit le coach Paulo Fonseca : « La philosophie du coach me convient parfaitement. Je suis vraiment heureux de joueur dans ce système, ça me permet de prendre beaucoup de plaisir. » Depuis son arrivée en Italie, Mkhitaryan a joué 16 matchs de Serie A, pour 6 titularisations. Il a été buteur lors des deux dernières victoires face à Lecce (4-0) et Cagliari (4-3) avant l'arrêt du championnat.