AS Rome : Lovren plutôt que Smalling ?

Un Red pour remplacer un Mancunien ? Selon la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma s’active pour l’ouverture du mercato international prévue en juillet. Et l’un des chantiers principaux concerne la charnière centrale, puisque Chris Smalling (30 ans) n’est pas certain de rester du côté de la capitale. Prêté par Manchester United et auteur de prestations convaincantes, les bruits de couloirs le renverraient outre-Manche. Le journal italien avance ce lundi que Rome aurait activé la piste Dejan Lovren.

Une aubaine pour Liverpool ?

Un départ payant du Croate arriverait au meilleur moment pour le club britannique. Le contrat de Lovren arrive bientôt à expiration (2021), et ce dernier n’entre plus dans les plans de Jürgen Klopp. Arrivé en 2014 en provenance de Southampton, l’ancien Lyonnais n’a été titularisé que 9 fois cette saison en Premier League. Pour remplacer l’Anglais, le Croate pourrait faire l’affaire. Après l’avoir cédé en prêt pour une saison à la Roma, la direction de MU est disposée à libérer définitivement son défenseur central anglais Chris Smalling. Mais, pas à n’importe quel prix. La Gazzetta dello Sport révèle ce samedi que les Red Devils exigent 29M€ pour leur expérimenté sociétaire. Plusieurs cadors de Serie A pourraient se mettre sur les rangs.