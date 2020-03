AS Rome : L'Inter sur Pellegrini ?

Lorenzo Pellegrini, l’excellent milieu de terrain de la Roma, a une clause libératoire qui s’élève à 30M€ seulement. Deux clubs chercheraient actuellement à en tirer profit. Everton et aussi l’Inter Milan, d’après ce que révèle calciomercato.com. Les Nerazzurri seraient les plus pressants pour enrôler ce prometteur élément de 23 ans.



L’international azzurro avait entamé des négociations sur la prolongation de son contrat, qui doit expirer en 2022, mais les pourparlers sont dans l'impasse. Pellegrini a clairement indiqué au club qu'il voulait rester, quelle que soit la situation, mais a demandé une augmentation substantielle de son salaire. Il veut percevoir 3,5 millions d’euros par saison, soit 1,6 million de plus de ce qu’il touche actuellement. Il souhaite également retirer sa clause de libération.