AS Rome : Les ambitions de Mourinho

"Ce qui pour moi est une catastrophe, d'autres ne l'ont pas fait dans leur vie"

José Mourinho engendre un engouement très important du côté de Rome alors qu'il est lié jusqu'en 2024 avec le club de la capitale italienne. Attendu comme le Messie par les supporters du Stadio Olimpico, habitués aux déceptions ces dernières saisons en dépit d'une place en demi-finale de la Ligue Europa la saison passée (éliminée contre Manchester United). Ce jeudi, le "Special One" a fait le spectacle lors de sa conférence de presse de présentation. Il s'est payé Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter Milan. "(Nils)(champion d'Italie en 1983)(Fabio)(champion en 2001).a-t-il expliqué.Onze ans après son triplé obtenu en tant qu'entraîneur de l'Inter Milan (Serie A, Coupe d'Italie, Ligue des Champions), Mourinho a assuré ne pas vouloir se placer au-dessus de l'AS Rome. "Je ne veux pas la Roma de Mourinho, je veux la Roma des Romanistes. Je ne suis personne, je suis un de plus. Rien de plus. Je travaillerai 24 heures sur 24, sauf pour quelques heures de repos. Si, grâce à notre travail, nous pouvons donner quelque chose de plus au football italien, tant mieux", a clamé le technicien âgé de 58 ans, qui a promis qu'à la fin du mercato estival, le septième du dernier exercice de Serie A aura "une équipe digne de Mourinho".Au passage, il a fait le point sur les nombreuses critiques essuyées quant à son passage en Premier League, sur les bancs de Manchester United (2016-2018 ) et Tottenham (2019-2021 ).(Ligue Europa, Coupe de la Ligue, Community Shield)a expliqué le natif de Setubal.