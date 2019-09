AS Rome: Le mercato permet de retrouver des enfants disparus

L'AS Rome a réalisé une très belle campagne durant son mercato. Lors des annonces des transferts de Mert Cetin et Davide Zappacosta, le club a également publié des avis de recherche concernant des enfants disparus (un petit garçon de 9 ans et une fille de 15 ans). Ils ont été retrouvés sains et saufs, s'est félicité le club dans un tweet.

Ces avis de recherche sont le fruit d'un partenariat avec l'ICMEC (Centre international pour les enfants disparus et sexuellement exploités). De nombreux cas d'enfants disparus ont été mis en lumière en Espagne, Canada, Argentine, Équateur ou encore en Grèce et en Belgique par le club italien. "Nous sommes toujours reconnaissants quand un enfant disparu est retrouvé et espérons que davantage d'enfants qui ont été présentés dans le cadre de la campagne de l'AS Roma seront également retrouvés sains et saufs", a expliqué Caroline Humer, directrice de l'ICMEC, dans un communiqué.

Le partenariat continuera même en dehors des fenêtres de mercato.

♥️ Amazing news from @ICMEC_official & @ChildFocusNL!



FOUND! A 9-year-old boy who featured in the #ASRoma Zappacosta video 12 days ago, after going missing in Belgium, has been found safe.



Last month, a teenage girl from London, who also featured in a Roma video, was found safe pic.twitter.com/gPgpU6DSMe