AS Rome : L'avertissement de Capello à Mourinho

"C'est l'incroyable passion des fans pour ce club qui m'a poussé à accepter le job. Je suis si impatient à l'idée de commencer la saison prochaine. Daje Roma !"



💬 - 𝑱𝒐𝒔𝒆́ 𝑴𝒐𝒖𝒓𝒊𝒏𝒉𝒐

— AS Roma Français (@ASRomaFRA) May 4, 2021

Mourinho a « soulevé l'enthousiasme à Rome »

Pour son nouveau défi, José Mourinho va devoir redoubler d'efforts.En quête d'un titre de champion d'Italie depuis 2001, les Giallorossi comptent sur l'arrivée de celui qui a gagné des titres presque partout où il est passé pour renouer avec le succès. Interrogé sur l'arrivée de Mourinho à l'AS Rome, Fabio Capello, qui était l'entraîneur du club lors du titre en Serie A en 2001, a tenu à le prévenir des difficultés de réussir dans « la plus belle ville du monde », lors d'une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. «On ne cherche pas souvent les raisons d'une défaite », a notamment expliqué l'ancien entraîneur de la Louve de 1999 à 2004.L'avertissement passé, l'Italien a ensuite donné quelques conseils au « Special One », dont l'arrivée a « immédiatement soulevé l'enthousiasme à Rome », pour réussir dans son nouveau club. Ainsi, « un staff solide » et « un groupe uni » semblent primordiaux pour espérer réussir chez les Giallorossi, un conseil qui semble être une nécessité un peu partout. « Je suis convaincu que sa volonté de jouer de nouveau les premiers rôles sera décisive », a fini par conclure Capello au sujet de celui qui a créé la surprise en s'engageant avec l'AS Rome. «Il y a du respect entre nous, mais quand on est en compétition, l'adage latin prévaut : mors tua vita mea (ta mort, ma vie) », a pour sa part déclaré Antonio Conte, l'entraîneur des Nerazzurri, au micro de la chaîne Italia 1.