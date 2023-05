AS Rome : José Mourinho a décidé de s'équiper d'un micro pour parler à un arbitre

L'AS Rome a été tenu en échec sur la pelouse de Monza lors de la 33e journée de Serie A et le club romain a fait une mauvaise opération, étant désormais 7e et hors des places européennes. José Mourinho, le coach de la Louve, était en colère après ce nul 1 but partout mais pas contre ses joueurs. Plutôt contre l'arbitre Daniele Chiffi. Bien qu'il n'ait rien à lui reprocher au niveau des décisions, Mourinho a assuré que Chiffi était le pire arbitre qu'il a croisé dans sa carrière et l'ancien coach de Manchester United, Chelsea ou encore le Real Madrid a révélé qu'il s'était équipé d'un micro pour aller parler à Chiffi.

Mourinho fulmine mais se protège

"Ce résultat correspond au pire arbitre que j'ai eu dans ma carrière et j'en ai eu beaucoup de mauvais. Je pense que l'arbitre n'a pas eu beaucoup d'influence sur le résultat, mais c'est dur de jouer avec lui: techniquement horrible, d'un point de vue humain il n'est pas empathique, il ne noue des relations avec personne, il donne un rouge à un joueur qui dérape parce qu'il est fatigué à la dernière minute (Zeki Celik, ndlr). Il devait donner un rouge, il rentre chez lui frustré parce qu'il ne m’a pas donné pas de rouge parce que je ne lui en ai pas donné l'occasion. (...) Je voulais être avec les garçons sur le terrain samedi, jouer contre une super équipe comme l'Inter mais je risquais l'expulsion. J'avoue que je suis allé sur le terrain avec un micro: je me suis protégé. Cependant, je me suis tu, même si j'avais une énorme envie de le faire, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que je dois être avec mes garçons samedi", a confié le coach de la Roma, très mécontent de l'arbitre et qui l'a fait savoir à sa manière.