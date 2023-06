AS Rome : gros coup dur pour Tammy Abraham, sérieusement blessé au genou ?

Tammy Abraham sérieusement touché et absent pendant plusieurs mois la saison prochaine ? C'est bien ce qui pourrait se dérouler puisque l'attaquant de l'AS Rome a été sérieusement touché lors du dernier match de la saison de Serie A. Le club romain était opposé à la Spezia et l'a emporté 2 buts à 1 mais Abraham, ancien attaquant de Chelsea, a été touché au genou et l'attaquant anglais aurait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, ce qui va lui faire manquer neuf mois de compétition.

Abraham lourdement blessé ?

Sous contrat jusqu'en 2026 avec l'AS Rome, Abraham a marqué huit buts et donné quatre passes décisives cette saison en 38 matchs de Serie A. L'attaquant anglais est un élément important au sein de l'équipe de José Mourinho, qui va donc devoir se passer de son joueur pendant plusieurs mois lors de la saison 2023-2024. Même si pour l'heure rien n'indique que Mourinho sera encore aux commandes de la Roma au début de la prochaine saison, alors que le coach portugais semble être désiré dans d'autres clubs et qu'il vient de perdre la finale de la Ligue Europa, échouant aussi à qualifier la Roma en C1 via le championnat.