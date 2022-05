AS Rome : Abraham de retour en Premier League ?

L'entraîneur de la Roma, José Mourinho, admet que Tammy Abraham n'a qu'à "claquer des doigts" pour être transféré en Premier League mais, alors qu'on parle d'un intérêt d'Arsenal pour l'international anglais, il doute qu'un transfert ait lieu en 2022. Le talentueux attaquant de 24 ans a pris la décision courageuse de quitter sa zone de confort à Chelsea l'été dernier et de relever un nouveau défi avec les poids lourds de la Serie A au Stadio Olimpico.

Abraham vers Arsenal ?

Après avoir inscrit 25 buts au cours de la campagne actuelle, il a été suggéré que des efforts pourraient être faits lors de la prochaine fenêtre pour le renvoyer dans son pays natal. Mikel Arteta serait à la recherche d'un nouveau numéro 9 à l'Emirates Stadium



José Mourinho a évoqué avec Sky Sports les spéculations entourant l'avenir de l'attaquant : "Je ne pense pas que ce soit une décision facile pour un jeune joueur local de quitter son club, de quitter sa maison, sa ville, son pays, de quitter la Premier League, qui est bien sûr une compétition que, lorsqu'un joueur y est, il est difficile de quitter. Il a fait ce choix et je pense qu'il l'a fait en me faisant confiance, et je pense qu'en ce moment, s'il veut retourner en Angleterre - je ne pense pas qu'il le veuille maintenant - mais s'il veut retourner en Angleterre, il n'a qu'à claquer des doigts."