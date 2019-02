AS Roma : Zaniolo, un rayon de soleil dans la grisaille

On l’avait trouvé culotté. Le 19 septembre dernier, Eusebio Di Francesco décidait d’aligner Nicolò Zaniolo en Ligue des Champions face au Real Madrid, alors que le jeune joueur n’avait pas encore disputé la moindre minute en Serie A ! Quelques jours plus tôt, Roberto Mancini avait également étonné en appelant le milieu de terrain de 19 ans pour un rassemblement avec la Squadra Azzurra, lui qui n’avait que 7 matchs de Serie B au compteur. Cinq mois plus tard, force est de constater que l’entraineur de la Roma et que le sélectionneur italien n’étaient pas fous, mais au contraire, visionnaires.

Alors que la Louve vit une saison mitigée et reste d’ailleurs sur 3 matchs sans victoire (dont une humiliation 7-1 en Coupe d’Italie), Nicolò Zaniolo, lui, rayonne. Formé à la Fiorentina, passé par la Virtus Entella puis à l’Inter, le natif de Massa vit donc sa première année dans l’élite. Et seulement vingt matchs (toutes compétitions confondues) sous le maillot giallorosso auront suffi pour faire de lui le nouveau chouchou de l’Olimpico. Trequartista, qui peut également évoluer sur le côté, Zaniolo, 1m90, impressionne par ses qualités, tant physiques que techniques. Bon dribbleur et capable de percuter, il est doté d’une assurance déconcertante et d’une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. En témoignent son premier but plein de culot face à Sassuolo et ses deux caviars contre l’Atalanta.

VIDEO : La Roma se relance face à Sassuolo



Buteur ce week-end face à l’AC Milan, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à inscrire trois réalisations avec la Roma, après un certain Francesco Totti. Après la rencontre Gennarro Gattuso, n’a d’ailleurs pas hésité à comparer le petit prodige à l’ancien capitaine romain. Roberto Mancini, qui a de nouveau fait appel à lui il y a quelques jours, le voit plus comme un Paul Pogba. Malgré ces comparaisons flatteuses, Zaniolo garde la tête sur les épaules et continue d’être décisif. Lors de ses 5 derniers matchs en Serie A, il est impliqué sur 5 buts (3 buts et 2 passes décisives).

1999 - Nicolò #Zaniolo è il giocatore più giovane ad aver segnato almeno due gol in questa Serie A. Prodigio. #RomaTorino pic.twitter.com/sRZP2W9L9q — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 19, 2019

Des prestations qui, forcément, ne passent pas inaperçues. Certains clubs comme la Juventus suivent de près le joyau romain. La Louve a déjà entamé des négociations pour blinder sa pépite. Une prolongation jusqu’en 2024 serait en bonne voie. Arrivé cet été dans la capitale italienne, Zaniolo faisait alors partie du deal avec Nainngolan. La Roma a en effet cédé le Ninja à l’Inter contre 24 millions d’euros, plus Santon et donc Zaniolo. Grosse boulette des dirigeants intéristes ou coup de génie de Monchi, directeur sportif des Giallorossi ? Toujours est-il qu’aujourd’hui les supporters nerazzurri s’en mordent les doigts…