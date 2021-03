AS Roma - Veretout, une blessure qui tombe mal

Certes, Jordan Veretout tire les penaltys à la Roma - ce qui démontre son importance. Même s'il en a inscrit cinq sur la totalité de ses dix buts, ce n'est pas une raison pour minimiser cette performance XXL. Avec seize réalisations depuis son arrivée, il est devenu le meilleur buteur français du club depuis près de 30 ans et l'instauration de la victoire à trois points. Touché aux adducteurs au début du mois, il a été stoppé dans son élan qui faisait forcément de lui un candidat de plus en plus sérieux à l'équipe de France.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇮🇹 #SerieA

🇫🇷 Jordan Veretout avait pourtant relancé la Roma !

💣 Une belle frappe pour son 10ème but de la saison !https://t.co/V5wj2bc3NH

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 28, 2021





"Dommage qu'il n'y en ait qu'un comme lui, regrette un supporter de très longue date à Ouest-France. J'en ai vu passer, mais il y a longtemps que le club n'avait pas eu un joueur de cette trempe. L'an dernier, déjà, il était le seul à avoir gardé un très bon niveau à chaque match." Après son départ de Nantes en 2015, il a enchaîné des expériences à Aston Villa et Saint-Etienne avant de se révéler à la face de l'Italie durant deux ans à la Fiorentina. C'est là que son profil "box to box" l'a imposé comme une valeur très sûre. Mais que pourrait-il apporter aux Bleus ?



Il lui faudrait soit prendre la place de Paul Pogba ou Adrien Rabiot, soit se contenter d'un rôle de doublure, puisqu'on sait à quel point Didier Deschamps est attaché à sa logique de groupe. On ne doute pas que l'ancien Canari l'accepterait sans aucun problème. "Je serais le plus fier au monde", confirme-t-il d'ailleurs à So Foot. Mais le sélectionneur préfère retenir ses soldats tels Moussa Sissoko. Si la blessure de Veretout laisse planer un certain doute, aurait-il pour autant été choisi à la place de Tanguy Ndombele, qui vient d'être rappelé après avoir déjà figuré dans le groupe ? La réponse semble se trouver dans la question.

10 - Jordan Veretout est devenu le 2e milieu de terrain français à inscrire 10 buts ou plus lors d'une même saison de Serie A, après Michel Platini (en 1982/83, 1983/84, 1984/85 et 1985/86). Inspirant. #RomaMilan pic.twitter.com/pP9y7vcUZL

— OptaJean (@OptaJean) February 28, 2021