AS Roma : Une enquête ouverte après les accusations de Mourinho contre un arbitre

Mardi soir, le stade Giovanni-Zini a accueilli le match opposant Cremonese à l'AS Roma. Si les joueurs de Cremonese sont sortis vainqueurs au coup de sifflet final, le match a connu des tensions entre l'entraîneur de l'AS Roma, José Mourinho, et la quatrième arbitre, Marco Serra. Après un banal accrochage entre Marash Kumbulla et Frank Tsadjout, l'entraîneur est allé demander des comptes à l'arbitre assistant qui lui aurait répondu de manière irrespectueuse. Selon La Gazzetta dello Sport, Marco Serra aura lâché "Tout le monde te prend par le c..., rentre chez toi." à Mourinho, provoquant la colère du coach, expulsé du terrain en début de seconde période. Devant la presse, José Mourinho a fait de son intention d'entreprendre une action juridique.

"Il m'a parlé d'une manière injustifiable." a révélé Mourinho. "À la fin du match, Piccinini m'a vu entrer dans le vestiaire de Serra et m'a dit: 'Je veux que tu sois honnête et que tu me dises ce qui s'est passé', mais il a des problèmes de mémoire et ne se souvient pas. Ses paroles? Je préfère ne pas les dire. S'il avait dit à l'arbitre ce qu'il m'avait dit, c'est lui qui se faisait expulser: mais c'est un menteur. Si à la prochaine journée, il est 'sur le terrain' et je ne le suis pas, je ne pourrai pas comprendre cette chose. M. Serra est peut-être un arbitre d'une dimension incroyable sur le terrain, il est le prochain Collina ou Rosetti, mais en tant que personne je le respecte autant qu'il me respecte." a-t-il ajouté.