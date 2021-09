AS Roma : Totti surpris par les débuts de Mourinho

"Il agit comme un paratonnerre"

25 saisons, 786 apparitions, 307 buts au total, le légendaire ancien capitaine de la Roma a livré son opinion dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, adressant un éloge conséquent à Mourinho. "C'est un coach souple, qui a beaucoup gagné, qui a du charme. Il est sans aucun doute un grand personnage et un grand facteur de motivation pour l'équipe. Il m’a surpris dans sa capacité à se mettre devant tout le monde, il agit comme un paratonnerre, une capacité qui peut être décisive dans une ville comme Rome", a expliqué Totti.

La Juve elle-même, connaît un démarrage lent, et arrivera. Rome et Naples peuvent faire très bien et bien mieux que la saison dernière. Il n'y a pas d'équipe capable de détruire le championnat, tous les grands, quatre ou cinq, peuvent avoir leur mot à dire. Mais parlons-en bien plus tard, au moins lors des trois quarts de la saison", a-t-il affirmé. Sacrée championne d'Italie à 3 reprises dans son histoire, l'AS Roma n'a plus connu la joie du titre national depuis 2001, sous la direction de Fabio Capello.

Pour le moment, le début de l'aventure de José Mourinho en tant qu'entraîneur de l'AS Roma est parfait. Le technicien lusitanien, arrivé de façon officielle en mai dernier au sein du club, a disputé 3 matchs en Serie A pour 3 succès. D'abord, son équipe a su défaire la Fiorentina (3-1), puis elle a pris le meilleur sur Salernitana (0-4) et Sassuolo (2-1).En tête de la Serie A à la différence de buts devant l'AC Milan et Naples, la Roma a été observée de près par un certain Francesco Totti. Du haut de sesPlutôt mesuré dans son propos, il n'a pas voulu faire de la Roma une équipe totalement favorite dans l'optique d'un éventuel sacre final. "