AS Roma : Pastore va se faire opérer

Depuis le mois de novembre dernier, Javier Pastore, l'ancien joueur du PSG, a des problèmes au niveau de sa hanche et, selon La Gazzetta dello Sport, il va subir une opération chirurgicale afin d'être de nouveau dans une condition physique optimale. Selon le média transalpin, l'opération va se dérouler dans les prochains jours.

La Roma a voulu résilier le contrat de Pastore

Javier Pastore est sous contrat jusqu’en 2023 avec le club italien et pourrait ne pas voir son avenir totalement assuré du côté de la Ville éternelle. Toutefois, les dirigeants espèrent qu'il sera opérationnel lors du mois d'octobre prochain. Le club a envisagé de résilier le contrat du joueur par le passé, vu la fréquence de ses blessures, mais il aurait été convaincu par Pastore de changer d'avis, selon la même source.



Si l'indisponibilité de Pastore est estimée à deux mois, une décision sera prise pour son avenir en fonction de son rétablissement. Le joueur avait rejoint le club italien contre une somme de 24,7 millions d'euros en 2018, en provenance du PSG. Mardi, l’AS Rome avait communiqué à l’UEFA, sa liste de joueurs amenés à disputer la fin de la Ligue Europa (le club a depuis été éliminé par le FC Séville en huitième de finale) et Pastore n'avait pas été intégré dans les joueurs concernés.