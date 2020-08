AS Roma : Pastore confirme son opération à la hanche

Le milieu de terrain de l'AS Roma, Javier Pastore a confirmé via les médias sociaux qu'il avait été opéré à la hanche, mardi. L'international argentin a à peine figuré dans le groupe de l'équipe depuis la reprise du championnat et il a maintenant révélé qu'il souffrait d'un problème chronique.



"Hier, la chirurgie de ma hanche a été pratiquée ici à Barcelone", a écrit Pastore sur Instagram. " Tout s'est bien passé, à part un peu de douleur maintenant. Comme vous le savez, j'ai lutté toute l'année avec ce problème, mais j'ai essayé de retarder l'opération au maximum pour que je puisse aider l'équipe et mes coéquipiers jusqu'au bout. Maintenant, je peux me concentrer sur la récupération rapide et la préparation de la nouvelle saison de la meilleure façon possible. Forza Roma!", a fait savoir l'ancien joueur du PSG.