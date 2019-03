AS Roma : L’Olimpico veut s’enflammer pour Dzeko

28 avril 2018. Voilà à quand remonte le dernier but à domicile en Serie A d’Edin Dzeko ! Dix mois de disette, propre au championnat. Car en Ligue des Champions, le Bosnien a inscrit 5 buts à l’Olimpico (contre Plzen et le CSKA Moscou). Mais cette malédiction traduit bien les difficultés de l’attaquant de la Roma. Celui qui a terminé capocannoniere en 2017 n’a inscrit que 2 petits buts sur la phase aller cette saison (face au Torino et Empoli). Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir tenté. Le natif de Sarajevo est le troisième joueur à tirer le plus en Serie A, derrière Ronaldo et Insigne. Mais preuve de son inefficacité, son ratio buts/tirs qui s’élève tout juste à 9,5% !

Malgré l’impuissance de son buteur, la Louve possède tout de même la troisième meilleure attaque du championnat. « Edin est très important pour nous. Il rate dans la conclusion mais il s’est mis à disposition de l’équipe » a rappelé Eusebio Di Francesco il y a quelques semaines. Il faut dire que depuis son arrivée sur le banc de la Roma, Edin Dzeko a un rôle différent. Le coach romain lui demande notamment plus d’efforts défensifs et l’implique davantage dans le jeu. En témoignent ses passes décisives lumineuses en huitièmes de finale aller face à Porto ou encore contre le Chievo.

VidéO : DZEKO SORT LA ROMA DU PIège

Mais Dzeko n’en reste pas moins un finisseur. Il l’a encore prouvé le week-end dernier contre Frosinone. L’attaquant des Giallorossi a signé un doublé, dont un but salvateur à la 95ème minute (3-2). Grâce à cette réalisation, le Bosnien a égalé son meilleur total avec un club (85 buts avec Wolfsburg). Il enchaine surtout un cinquième but sur ses cinq derniers matchs de Serie A.

Un regain de forme qui arrive au meilleur des moments. Avec son club, il s’apprête à aborder des échéances importantes, tant en Ligue des Champions qu’en championnat. Avant son match retour contre Porto, la Roma a rendez-vous avec la Lazio pour un derby qui s’annonce bouillant. Actuellement cinquième de Serie A, la Louve veut rester au contact de l’AC Milan pour la quatrième place qualificative pour la C1. Même objectif pour les Biancocelesti qui comptent 6 points de retard (et un match en moins) sur leurs rivaux romains. C’est donc un match capital qui attend les deux équipes à l’Olimpico. La Roma aura plus que jamais besoin de son buteur. Point positif pour Dzeko, c’est la Lazio qui reçoit