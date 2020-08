AS Roma : le club racheté par Friedkin Group

Dan Friedkin a officiellement finalisé le rachat de l'AS Roma, ce lundi, même si l'accord avait été officialisé il y a quelques jours

Pallotta a confiance pour le futur de la Roma



UFFICIALE: il Friedkin Group è il nuovo proprietario dell’#ASRoma 🐺 pic.twitter.com/JrN3kcA61H

— AS Roma (@OfficialASRoma) August 17, 2020

Cela met fin à huit ans de règne de James Pallotta, bien qu'il ait également fait partie du conglomérat d'origine qui a acheté la Roma en 2011.

"L'AS Roma commence aujourd'hui une nouvelle ère sous une nouvelle propriété", lit-on dans le communiqué publié par le club italien. Le groupe Friedkin a annoncé l’acquisition, par Romulus et Remus Investments LLC, de la participation majoritaire de 86,6% dans le club et lancera une offre publique d’achat obligatoire sur les actions ordinaires publiques, représentant environ 13,4% du capital social du club."Les négociations traînaient depuis plusieurs mois entre les parties, car elles avaient été pratiquement abandonnées après l'arrêt temporaire de la saison en Italie en raison de la pandémie de coronavirus. Le rachat a finalement été fait pour 591 millions d’euros."Nous sommes ravis de rejoindre la famille AS Roma", a déclaré Dan Friedkin, PDG et président du groupe Friedkin."Je souhaite à Dan, Ryan et à tous les membres de l'AS Roma - aux joueurs, au staff et aux supporters - bonne chance pour l'avenir", a déclaré le président sortant."Comme tous les supporters romains dans le monde, j'espère sincèrement que le groupe Friedkin pourra s'appuyer sur ce que nous avons fait au cours des huit dernières années, en transformant la Roma en un club véritablement international et en faisant passer l'AS Roma au niveau supérieur., a-t-il également commenté.