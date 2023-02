AS Roma : José Mourinho dézingue ses propres supporters

C'est chaud du côté de l'AS Roma. Et pour cause : José Mourinho, le coach du club romain, a décidé de s'en prendre à ses propres supporters après le succès étriqué de ses joueurs face à l'Hellas Verone le 19 février dernier (1-0). Tandis que son équipe l'a emporté et a pris trois points importants, des sifflets se sont faits entendre de la part de certains supporters et cela, Mourinho n'y a que peu goûté. Le technicien portugais, victorieux avec la Roma l'an dernier de la Ligue Europa Conference, a pris la parole et il a tenu à dézinguer ses supporters.

Mourinho : "D es gens dans le stade qui ne comprennent pas"

Au micro du club, l'ancien entraîneur du Real Madrid, de Chelsea ou encore de l'Inter Milan et de Manchester United a tenu à faire passer un message aux supporters. "Je n'ai pas expliqué dans le détail tout le travail que nous réalisons. Je suis entraîneur et je ne veux rien faire d'autre. Je veux être entraîneur. Je dois expliquer aux gens tout le travail que réalise cette équipe. Siffler un garçon qui perd un ballon, parce qu'il a raté un contrôle, une passe... Cafu et Maicon ne sont plus là, ni Conti, ni Totti, ni d'autres phénomènes qui ont joué ici. Nous sommes une grande équipe. Les gens n'ont pas encore compris la valeur de cette équipe. Il y a ceux qui font semblant de ne pas comprendre. Il y a des gens dans le stade qui ne comprennent pas. C'est peut-être de ma faute, je n'ai jamais expliqué le travail réalisé. Je ne détaille sans doute pas assez. J'attendrai peut-être la fin de saison pour parler", a balancé un Mourinho irrité, alors que son équipe est toujours troisième de Serie A et donc qualifiée pour le moment pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des Champions. De retour à domicile dès jeudi pour le match retour face à Salzbourg en barrage de Ligue Europa (défaite 1-0 à l'aller), Mourinho espère que les supporters pousseront derrière ses joueurs.