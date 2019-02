AS Roma: De Rossi titulaire et capitaine contre le Milan

L'AS Roma accueille ce dimanche le Milan AC pour la grande affiche de la 22e journée de Serie A (20h30). Privé de Steven N'Zonzi, suspendu, Eusebio di Francesco relance l'éternel Daniele De Rossi à qui il a attribué le brassard de capitaine et une place au milieu de terrain devant la défense. Edin Dzeko est titularisé à la pointe de l'attaque tandis que Florenzi évoluera au milieu et non pas dans le couloir droit de la défense. Sur le banc des remplaçants, on retrouve entre autres Justin Kluivert et Stephan El Shaarawy.

Le onze romain: Olsen, Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Pellegrini, Schick, Zaniolo, Florenzi, Dzeko