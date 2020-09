Arthur : « La Juve a une histoire incroyable »

La longue et belle histoire d'amour annoncée entre le jeune de Grêmio et le FC Barcelone n'aura finalement pas lieu. C'est même totalement l'inverse qui s'est produit. Arrivé en Catalogne en juillet 2018, Arthur (24 ans) était censé représenter l'avenir du club mais son aventure avec Messi et compagnie a tourné court. Après 72 matchs joués (4 buts et 6 passes décisives) avec le maillot FCB dont une première saison aboutie, le milieu de terrain a été en deçà la saison dernière, à l'image de son équipe. Mais son cas inspirait plus de questions après les déclarations de Setién à son sujet : « Arthur ne sera pas le premier ni le dernier joueur avec de grosses attentes autour de lui mais qui finalement ne connaît pas la même issue que celle espérée. » L'international brésilien a finalement été au cœur d'un deal XXL avec la Juve en juin dernier.

Un départ houleux du Barça

La Vieille Dame a accepté de céder son meneur de jeu Miralem Pjanic (30 ans), dont le montant du transfert est de 60 millions d'euros (+ 5 millions d'euros de bonus), en contrepartie du milieu de terrain dont la valeur est estimée à 72 millions d'euros plus 10 millions de bonus. L'échange entre le Bosnien et Arthur s'ajoute à une autre indemnité supplémentaire de 12 millions d'euros versée par la Juve. Mais il faut croire que le néo-Turinois est aussi peu inspiré en communication puisque, une fois la transaction signée et officielle, Arthur, qui était dans son pays natal à ce moment-là, a décidé de rester en Amérique du Sud pour ne pas disputer la reprise et la Ligue des Champions. « C'est un manque de respect pour ses partenaires, parce que l'équipe veut faire les choses bien en C1 » s'était alors fâché Josep Maria Bartomeu, le président catalan. Fâchés, les deux clans ne s'étaient alors plus adressés la parole et le Barça avait même refusé l'entrée du Camp Nou à son joueur avant d'ouvrir un dossier disciplinaire.

Un nouveau départ

La reprise de la nouvelle saison de Serie A, prévue le 20 septembre face à la Sampdoria, sonne le nouveau départ d'Arthur, cette fois en terres piémontaises. Et, pour sa présentation officielle ce mercredi, le milieu de terrain est apparu tout sourire, tenant à « remercier tout le monde de m'avoir accueilli de la meilleure des façons comme le staff, mes coéquipiers, la direction ou encore les supporters. C'est un jour très important pour moi et c'est un privilège d'être ici. La Juve a une histoire incroyable. » Il y a quelques jours, le nouvel entraîneur de la Vieille Dame, Andrea Pirlo, faisait également ses débuts et son nouveau joueur n'a pas manqué de le saluer : « Je n'ai pas parlé en détail avec le coach mais il connaît le football comme personne. Etre entraîné par lui est un honneur. Le projet de la Juve est ambitieux et je suis content d'en faire partie. Je vais tout faire pour honorer cet engagement pris par le club. » Lié à l'équipe turinoise jusqu'en 2025, Arthur a désormais toutes les armes pour montrer enfin de quoi il est capable.